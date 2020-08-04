Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

https://static.news.ru/photo/00f75166-d65b-11ea-811c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Выпустить арестованных кандидатов или сняться с выборов призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Лучше (пусть. — NEWS.ru) превентивно он снимается с выборов, исходя из того, что он видит, что граждане не желают его ещё очередного переизбрания, — цитирует его РИА Новости.

Жириновский добавил, что Лукашенко также может выпустить всех арестованных потенциальных кандидатов в президенты, зарегистрировать их и позволить участвовать в выборах.

И страна выберет другого президента. А он смирится с поражением, — добавил глава ЛДПР.

Жириновский считает, что это лучший сценарий для того, чтобы успокоить жителей страны. По его мнению, победа Лукашенко может привести к беспорядкам, похожим на события киевского майдана 2014 года.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, Жириновский заявил, что Белоруссии нужно взять пример с Крыма и вернуться «к родным берегам».