«Жесткий сигнал»: политолог оценил выступление Лаврова на Совбезе ООН Политолог Курбанов назвал речь Лаврова в ООН жестким сигналом США по Ближнему Востоку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время итоговой пресс-конференции в штаб-квартире ООН

Соединенные Штаты фактически потеряли Ближний Восток и в попытках удержать его стараются отвлечь внимание от проблем региона с помощью украинской тематики, заявил в беседе с изданием с «ПолитЭксперт» политолог-востоковед Маис Курбанов. В этой связи он назвал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности ООН жестким сигналом в адрес США и их политики в отношении других стран.

В своем выступлении российский министр подчеркнул, что Запад реализует свои колониальные инстинкты в маниакальном стремлении навязать всему миру свое мировоззрение, невзирая на культуру, обычаи и традиции иных народов. По словам Лаврова, американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга.

Комментируя выступление главы МИД РФ, политолог отметил, что Вашингтон сегодня теряет лицо во всем мире и на Ближнем Востоке в частности.

США хотят вернуть свои позиции в регионе, пытаться подкупить страны чем-то весомым, но это не означает, что Белый дом вернет упущенный момент. Это уже невозможно. Поезд ушел. Одним из главных игроков в регионе является уже Россия. В конфликте между Москвой и Киевом многие поддержали Россию и не пошли на поклон в Вашингтон. Никто в регионе им не верит, — подчеркнул Курбанов.

Он назвал речь Лаврова в ООН жестким сигналом США об окончании эпохи мировой гегемонии Запада.

Многие государства смотрят на Россию как на спасителя планеты от однополярного мира. Лавров хотел донести Западу, что ему придется слушать других, ведь теперь никто не будет плясать под их дудку, — подытожил эксперт.

В ходе своего выступления в Совбезе ООН Сергей Лавров предложил расширить состав Совета Безопасности, а также призвал Запад не душить демократию и «вести себя прилично».