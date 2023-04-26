Мир в опасности: Лавров выступил в ООН впервые с начала СВО Глава МИД РФ предложил расширить состав Совбеза ООН и призвал Запад не душить демократию и «вести себя прилично»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров два дня подряд, 24 и 25 апреля, выступал в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН, где Россия председательствует в апреле. США до последнего затягивали выдачу виз российской делегации, а российским журналистам и вовсе выдали визы после того, как борт министра уже взял курс на Нью-Йорк — об этом, кстати, Лавров напомнил на итоговой пресс-конференции в здании ООН, пообещав, что «Россия в качестве ответной меры будет иметь в виду ситуацию с невыдачей виз российским журналистам, когда Вашингтону что-то понадобится от Москвы». С журналистами или без, но Лавров в течение двух суток имел возможность доносить до дипломатов в ООН точку зрения России, призывая «коллективный Запад» одуматься и не подводить мир к опасной черте.

Москва не будет «полагаться на обманщиков»

На пресс-конференции 25 апреля после публичных дебатов и переговоров в кулуарах, Лавров пообещал не полагаться больше на западных партнеров. «Россия полагается на себя и договороспособных партнеров, на „обманщиков“ больше полагаться не будет», — сказал он, отметив также, что Москва имеет все возможности, чтобы «не зависеть от поведения доказавших свою недоговороспособность западных коллег и их санкций». При этом он отметил, что «ситуация по зерновой сделке находится в тупике»

«Не говорите от имени всего человечества»

«Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», — заявил Лавров днем ранее в ходе открытых дебатов Совета Безопасности ООН на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Мир и каждая страна в нем имеют право на суверенное равенство, сказал российский министр, а потому, по словам Лаврова, «западное меньшинство» должно вести себя «прилично» и уважать всех членов международного сообщества, не выдавая при этом обсужденные свои решения как позицию международного сообщества.

В качестве примера подобного вмешательства в дела других стран Лавров привел заявления Вашингтона касательно «доктрины Монро» (о невмешательстве европейских держав в дела американского континента, провозглашенной президентом США Джеймсом Монро в 1823 году), которой в США пытаются придать глобальный охват. Тем самым Вашингтон, по словам министра, настаивает, чтобы страны Латинской Америки ограничили связи с Москвой и Пекином и навязывают свое мнение. Напомним, совсем недавно Лавров совершил турне, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, проведя в каждой из этих стран переговоры о возможностях сотрудничества.

«Откажитесь от двойных стандартов»

Москва считает, что Вашингтон и европейские страны использует «свои правила», когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику по международному праву. Вашингтон и страны Европы заносят несогласных «в черные списки по принципу «кто не снами, тот против нас», сказал Лавров, и это приводит к тому, что Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и заставляют решать разногласия «на поле боя». И это все — «в стенах ООН, которая создана, чтобы наоборот предотвращать ужасы войны», заключил он.

Поэтому всему миру надо отказаться от двойных стандартов и руководствоваться консенсусными договоренностями декларации ООН о принципах международного права, высказал вновь точку зрения Москвы глава МИД РФ. В этом документе прописано, что все страны должны признавать территориальную целостность тех государств, которые «соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов».

В Москве отмечают, что хотя в США говорят о необходимости соблюдать международное право и выступают против военных действий, западные страны все равно продолжают накачивать Киев оружием. Лавров подчеркнул, что несмотря на усилия российской стороны, никто «не одернул» украинское руководство, которое «уничтожало русский язык, образование и русские традиции». Нынешнюю специальную военную операцию России на Украине в Москве объясняют тем, что ведут борьбу за российскую культуру. «Мы честно сказали, за что и за кого воюем», — отметил Лавров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке

«Не душите многосторонность и демократию»

«И многосторонность, и демократия должны уважаться как внутри государств, так и в их отношениях друг с другом», — заявил Лавров во время своего выступления. Однако, по его словам, если раньше Вашингтон навязывал свои принципы демократии другим, то теперь он «душит» ими у себя дома. «Там применяют все более репрессивные инструменты для подавления любого инакомыслия», — считает министр.

«Реформируйте Совбез ООН»

«Прозападная позиция» таких международных структур, как ООН, противоречит Уставу организации, а «ооноцентричная система» переживает глубокий кризис, заявил Лавров. По его словам, отдельные страны — члены организации подменяют международное право и Устав ООН неким порядком, «основанным на правилах, которых никто не видел», но сегодня количественный и кадровый дисбаланс в пользу Запада в структурах ООН до недавнего времени старался соблюдать нейтральность, то сейчас общая картина поменялась.

«Сегодня этот дисбаланс принял хронический характер, а секретариатские сотрудники всё чаще позволяют себе неподобающее для международных чиновников политически мотивированное поведение», — отметил российский министр.

Российская делегация предложила сделать ООН «подлинно многосторонней». Для этого Москва предлагает реформировать Совет Безопасности, допустив туда в качестве постоянных членов страны Азии, Африки, Латинской Америки.Так в Совбез могут войти все страны, которые «уважают Устав ООН», в частности — члены организаций со значительным влиянием Москвы, таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Например, в Совбезе нет Индии и Бразилии, отметил министр.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в США

«Ищите консенсусы и будьте беспристрастны»

Для того, чтобы в дальнейшем выстраивать международные отношения, «необходимо формировать устойчивый консенсус на основе баланса интересов», отметил Лавров. Но в этом, по словам российского министра, должно помочь руководство Секретариата ООН, от которого в Москве ожидают более «активного участия». Он должен подсказывать странам-членам способы нахождения консенсуса, баланса интересов, а «не подыгрывать неолиберальным концепциям», отметил Лавров.

Министр призвал генсека ООН Антониу Гутерриша обеспечить соблюдение всеми его сотрудниками требований беспристрастности согласно статье 100 Устава ООН, в которой сказано, что «при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации».

«Иначе вместо многосторонней повестки будет углубление раскола между „золотым миллиардом“ и мировым большинством», — предупредил глава МИД РФ.

«Давайте действовать сообща»

Такую инициативу российская сторона предложила в том числе и для разрешения застоявшегося арабо-израильского конфликта в ходе участия Лаврова в заседании Совбеза по безопасности на Ближнем Востоке 25 апреля. По его словам, необходимо «расчистить политический горизонт» для продолжения мирного процесса, тогда как сегодня стороны делают выбор в пользу силовых методов. Поэтому, подчеркнул Лавров, важно возвращать стороны к прямым переговорам.

«Однако США и ЕС продолжают попытки заменить реальный мир некими экономическими полумерами, — указал он. — Вашингтон претендует на роль единоличного спонсора процесса Ближневосточного урегулирования, не смущаясь тем, что давно утратил для честного брокера нейтральность и непредвзятость».