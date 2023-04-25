Лавров призвал Гутерриша соблюдать принципы беспристрастности

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем призвал руководство организации к соблюдению принципов беспристрастности и равноудаленности, сообщили в МИД России. Стороны при этом отметили важность сохранения роли ООН в продвижении подлинной многосторонности, которая основана на международно-правовых нормах, включая устав всемирной организации.

С обеих сторон была отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике и продвижения подлинной многосторонности, опирающейся на основополагающие международно-правовые нормы, в том числе цели и принципы устава всемирной организации, — сказано в пресс-релизе ведомства.

Лавров также указал на инцидент с невыдачей виз представителям РФ со стороны США и призвал к запуску процедуры арбитража в отношении Вашингтона, что предписано многочисленными резолюциями ГА ООН по данному сюжету.

Ранее заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Организации Объединенных Наций угрожает распад и утрата статуса международной площадки по поддержанию мира, если ее постоянные члены — страны Запада не выстроят конструктивного диалога с Москвой. Он подчеркнул, что обстановка в организации является максимально напряженной за всю историю.