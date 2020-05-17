Жену президента Албании задержали на акции против сноса театра

https://static.news.ru/photo/1f42f380-9873-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Супругу албанского президента Монику Кримади забрали в один из полицейских участков в Тиране во время акции протеста против ликвидации Национального театра, который является одной из главных достопримечательностей в стране.

Жители утром в воскресенье окружили театр и препятствовали его сносу. Среди демонстрантов оказалась и первая леди Албании, которая является членом парламента и лидером Социалистической партии, пишет Albanian Daily News .

Кримади поддержала участников пикета, обратилась к прокуратуре страны и призвала арестовать полицейских. После этого она вместе ещё с несколькими участниками протеста была задержана. При этом здание Национального театра спасти не удалось и, несмотря на старания пикетчиков, утром 17 мая его снесли.

Издание сообщает, что Кримади уже на свободе, а её муж, албанский лидер Илир Мета назвал случившееся «непростительным преступлением».

Решение снести здание театра глава правительства Албании Эди Рама принял в 2018 году. Театр построили в 1939 году, и его содержание обходилось очень дорого. На месте памятника архитектуры Рама решил построить новый театр, однако это вызвало шквал недовольства среди горожан.

Как писал NEWS.ru ранее, в Албании смягчаются условия карантина.