Женщине отрезали руку из-за врачей, принявших некроз за газетные чернила

Жительнице Эдинбурга Лоррейн Петти пришлось ампутировать руку спустя несколько дней после того, как врачи не придали значения изменению цвета ее конечности, сообщает LADBible. По информации издания, в октябре 2025 года женщина заметила, что пальцы на ее правой руке начали темнеть.
Сначала она решила, что это синяки, связанные с обследованиями на фоне диабета, однако рука продолжала быстро чернеть. Петти обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц, где медсестра предположила, что потемнение могло быть следами чернил от старых газет.
Несмотря на то что пациентка не читала газет, а рентген не показал переломов, сотрудники больницы отпустили шотландку домой. Состояние Петти продолжало ухудшаться, и семья обратилась в другую больницу. Там врачи диагностировали у нее некроз, вызванный тромбом.
Спасти руку было уже невозможно, поэтому ее ампутировали. Проведя в стационаре около месяца, женщина поехала домой, где ей снова стало плохо. Медики боролись за ее жизнь, но пациентка все равно умерла. Родственники Петти считают, что ампутация и позднее выявление тромбоза сыграли ключевую роль в ее смерти.
