Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:16

Женщине отрезали руку из-за врачей, принявших некроз за газетные чернила

В Эдинбурге женщине ампутировали руку, приняв некроз за чернила от газеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жительнице Эдинбурга Лоррейн Петти пришлось ампутировать руку спустя несколько дней после того, как врачи не придали значения изменению цвета ее конечности, сообщает LADBible. По информации издания, в октябре 2025 года женщина заметила, что пальцы на ее правой руке начали темнеть.

Сначала она решила, что это синяки, связанные с обследованиями на фоне диабета, однако рука продолжала быстро чернеть. Петти обратилась в отделение неотложной помощи одной из больниц, где медсестра предположила, что потемнение могло быть следами чернил от старых газет.

Несмотря на то что пациентка не читала газет, а рентген не показал переломов, сотрудники больницы отпустили шотландку домой. Состояние Петти продолжало ухудшаться, и семья обратилась в другую больницу. Там врачи диагностировали у нее некроз, вызванный тромбом.

Спасти руку было уже невозможно, поэтому ее ампутировали. Проведя в стационаре около месяца, женщина поехала домой, где ей снова стало плохо. Медики боролись за ее жизнь, но пациентка все равно умерла. Родственники Петти считают, что ампутация и позднее выявление тромбоза сыграли ключевую роль в ее смерти.

Ранее в американском городе Гейнсвилл произошла трагедия из-за врачебной ошибки, повлекшей за собой смерть двухлетнего пациента. Педиатр назначил мальчику фосфат калия в ошибочной дозировке 15 ммоль/литр вместо необходимых 1,5 ммоль/литр. Он неправильно указал десятичную запятую в назначении, что привело к десятикратному превышению допустимой нормы препарата.
врачи
здоровье
Шотландия
ампутации
больницы
некроз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серийный похититель еды попался в руки силовиков
Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры
Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе
Крупного российского девелопера обязали честно работать с провайдерами
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.