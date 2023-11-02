Женщина убила почти всю семью, накормив мясным пирогом с ядовитыми грибами Австралийка убила трех родственников пирогом с ядовитыми грибами

Фото: Will Koulouris/XinHua/Global Look Press

Австралийка Эрин Паттерсон из сельского городка Леонгата убила почти всю семью, накормив их пирогом с говядиной и ядовитыми грибами, пишет The Guardian. Женщина пригласила родственников бывшего мужа на обед, подав мясной пирог Веллингтон со смертоносной начинкой.

Паттерсон заключили под стражу, 49-летней домохозяйке предъявлено обвинение в убийстве. Сам бывший муж Эрин также был приглашен на обед, но в последний момент Саймон Паттерсон решил не идти. Предположительно, Эрин организовала встречу с семьей, так как хотела примириться с экс-супругом, пишет NZ Herald. Друг Саймона рассказал, что семья пришла на обед только потому, что беспокоилась о «психическом состоянии» Эрин. По его словам, они хотели убедиться, что с ней все хорошо и она готова возобновить отношения с Саймоном.

Поначалу во время допроса Эрин рассказала, что купила грибы в местном магазине, но позже призналась, что приобрела пакет грибов в азиатском магазинчике, причем еще за три месяца до обеда. Женщина сказала, что название на упаковке купленных ею грибов было написано от руки. Она рассказала, что смешала эти сушеные грибы с шампиньонами из магазина, приготовив с ними говяжий пирог. Полицейские нашли на помойке дегидратор, что вызвало подозрения. Эрин сказала, что выбросила сушилку для овощей, так как запаниковала из-за обвинений в отравлении.

По словам источника, близкого к семье, бывший муж Эрин рассказывал, что она уже пыталась отравить его в прошлом году. Мужчина отказывался говорить о том обеде, который ему подала бывшая жена, но сообщал в соцсети, что чуть не умер от загадочной кишечной болезни, из-за которой 16 дней находился в коме, в течение которых ему сделали три экстренные операции и еще одну плановую. Его семью дважды приглашали, чтобы попрощаться с ним, поскольку никто не ожидал, что он выживет.

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