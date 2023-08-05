Пожирающая мозг амеба убила круглую отличницу из Джорджии

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В США 17-летняя отличница из Джорджии Меган Эбенрот скончалась спустя 11 дней после того, как во время купания заразилась амебой, пожирающей мозг, сообщило издание Atlanta Journal-Constitution. О смерти девушки стало известно еще в прошлом месяце, но личность погибшей не раскрывалась.

Я все еще в шоке. <...> Она была необыкновенной, — сказала мать погибшей Кристина Эбенрот.

Юная американка, которая с шестого класса школы мечтала поступить в Университет Джорджии, хотела насладиться последними днями лета перед началом выпускного класса, и 11 июля вместе с друзьями пошла купаться в озере в районе ее дома в Диринге, маленьком городке недалеко от Огасты.

22 июля она умерла. В департаменте общественного здравоохранения Джорджии подтверждали факт смерти жительницы штата в результате заражения амебой Naegleria fowleri, поедающей мозг, но не называли имя Меган.

О личности погибшей стало известно спустя две недели, когда подробности раскрыла ее мать, признавшаяся, что «больше не может молчать». По ее словам, спустя четыре дня после купания ее дочь проснулась от сильной головной боли, и она отвезла ее в больницу, где Меган диагностировали гайморит, прописали антибиотик и отправили лечиться домой. В течение последующей недели состояние девушки продолжало ухудшаться, она испытывала лихорадку, мигрени и потерю равновесия. По словам матери, все это отразилось и на психическом состоянии подростка. Испугавшись, она снова повезла ее в больницу, девочку экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, в какой-то момент врачи вскрыли ей череп, чтобы удалить опухоль в мозгу.

До последнего момента никто не догадывался, чем были вызваны симптомы. Только 21 июля, за день до смерти пациентки, врачи предположили, что осложнения вызваны заражением редкой амебой, которая, по некоторым данным, приводит к летальному исходу в 97% случаев, а смерть наступает в течение пяти дней, пишет NY Post.

При этом до сих пор не раскрыли, в каком месте произошло заражения. Власти объясняли это тем, что не хотят создать у людей ложное чувство, что опасность представляет только конкретный водоем, поскольку амеба может обитать где угодно. Место отказалась назвать и сама мать погибшей, которая считает, что произошедшее стало ужасной случайностью, ведь никто из друзей Меган, которые купались вместе с ней в тот роковой день, не погиб.

Ранее врач Тимур Пестерев заверил, что россиянам не стоит опасаться заражения амебой, поскольку на большей части страны слишком холодный климат для ее распространения. По его словам, Naegleria fowleri обитает в водоемах с температурой воды выше +25 градусов, при этом она довольно редко встречается даже в жарких странах. Специалист отметил, что подхватить инфекцию в море нельзя, поскольку в соленой воде амеба не выживает. В ином случае может помочь прищепка для носа, через который она обычно проникает в организм.