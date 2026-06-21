Даже дети выстраиваются в очередь — этот грибной суп покоряет текстурой и вкусом

Даже дети выстраиваются в очередь — этот грибной суп покоряет текстурой и вкусом

Хочешь суп, который пахнет лесом и объединяет за столом всю семью? Вот он. Проще некуда, вкуснее — редкость.

Ингредиенты

Грибы (свежие или замороженные) — 400 г, картофель — 3–4 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., плавленый сыр — 200 г, сливки (20%) — 200 мл, масло сливочное — 30 г, соль, перец черный молотый — по вкусу, вода — 1,5 л.

Как готовлю

Сначала я чищу и варю лесные грибы до готовности — минут 20, первую воду сливаю. Пока они варятся, чищу картошку и режу ее кубиками, лук и морковь — мелко. На сливочном масле обжариваю лук с морковью до золотистого цвета. В кастрюлю с готовыми грибами закладываю картошку, варю 15 минут. Добавляю к ним обжарку, варю еще 5 минут.

Режу сыр кубиками и бросаю в суп, помешиваю, пока он не разойдется. В конце вливаю сливки, солю, перчу и даю супу закипеть. Выключаю огонь, даю настояться 10 минут — и можно разливать по тарелкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я добавил немного тимьяна и сливочного масла в конце, и суп заиграл новыми красками. Моя жена, которая терпеть не может вареный лук, даже не заметила его в пюре — все растворилось в нежной массе. Хранить советую не дольше двух дней, но, поверьте, он не застоится.