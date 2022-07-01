Желание Индонезии примирить РФ и Украину связали с характером президента Востоковед Мосяков связал намерение Индонезии примирить РФ и Украину с характером президента Видодо

Фото: tass/kremlin.ru

По завершении российско-индонезийских переговоров Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо

Попытка президента Индонезии Джоко Видодо урегулировать конфликт между Россией и Украиной связана не только с предстоящим саммитом G20, но и с личными качествами индонезийского лидера, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков. По его словам, индонезийский лидер использует популярную в АСЕАН формулу, чтобы противостоящие друг другу стороны оказались в выигрыше. Более того, Видодо проводит подобную политику внутри страны.

Он человек, который старается решать конфликты таким образом, чтобы все участники имели возможность что-то выиграть, а не проиграть. Так в значительной степени выстраивается внутренняя политика Индонезии. Видодо победил на выборах, а его основной противник Прабово Субианто стал министром обороны. Даже люди из партии, которая проиграла выборы, все равно получают посты либо региональные, либо в центральной администрации. В АСЕАН это очень популярная формула — поиск компромисса таким образом, чтобы все противостоящие друг другу стороны так или иначе оказались в выигрыше. У него это такая черта характера и политики, — сказал Мосяков.

Индонезия будет в ноябре принимать на Бали саммит G20 и президент страны заранее ищет возможности для прорыва в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, продолжил собеседник.

Индонезия очень серьезно относится к такому огромному событию, как G20. Они хотят максимальным образом сделать этот саммит значимым, — подытожил Мосяков.

Президент Индонезии Джоко Видодо, прибывший 30 июня с рабочим визитом в Москву, передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от украинского коллеги Владимира Зеленского. Он подчеркнул важность мирного урегулирования отношений между Москвой и Киевом и пояснил, что вопросы мира всегда являются приоритетными для внешней политики Индонезии.