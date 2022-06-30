Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Джоко Видодо и Владимир Путин

Президент Индонезии Джоко Видодо, прибывший в Москву с рабочим визитом, передал российскому лидеру Владимиру Путину послание от украинского коллеги Владимира Зеленского. Он подчеркнул важность мирного урегулирования отношений между Москвой и Киевом, передаёт «Интерфакс».

Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами, — цитирует агентство Видодо.

Он пояснил, что вопросы мира всегда являются приоритетными для внешней политики Индонезии. Именно ими продиктованы визиты президента в Киев и Москву.

Содержание послания неизвестно. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чём идёт речь.

Индонезия в этом году председательствует в G20. Власти страны пригласили Россию принять участие в саммите «двадцатки», проведение которого намечено на ноябрь. В Кремле рассказали, что Путин намерен лично посетить мероприятие.

На саммит также приглашён и украинский лидер. Он ответил, что его появление на встрече будет зависеть от состава её участников и ситуации на Украине.