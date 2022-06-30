Песков: президент Индонезии прибыл в Москву с рабочим визитом

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Джоко Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в российскую столицу с рабочим визитом, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в ходе переговоров президент Индонезии получит исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине, также он и президент РФ Владимир Путин сделают заявление для СМИ.

Через час ждем начала рабочего визита президента Индонезии. Он уже в Москве, — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле отметили, что Джакарта является крупным партнером России, с которым поддерживаются весьма интенсивные политические и экономические связи. В этом году Индонезия председательствует в G20 и уже пригласила РФ принять участие в саммите, который пройдет на Бали 15–16 ноября. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии исключает очное присутствие российского президента на саммите G20, хотя помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ намерен лично посетить саммит.