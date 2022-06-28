Драги заявил, что глава Индонезии исключает очное присутствие Путина на G20 Премьер Италии Драги: президент Индонезии исключает очное присутствие Путина на саммите «Большой двадцатки»

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Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает очное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите G20, передает РИА Новости. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что глава российского государства намерен лично посетить саммит G20 в Индонезии, Кремль, по его словам, подтвердил участие в сессиях объединения.

Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали в очном формате 15–16 ноября.

Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин. — NEWS.ru) не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим, — заявил Драги в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники принимали попытки убедить власти Индонезии не допустить участия президента России во встрече. Сообщалось, что участники G20 рассматривали различные меры по бойкоту саммита, если он будет проходить с участием Путина, среди которых значится отправка туда делегаций «более низкого уровня».

Накануне глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала отказаться от бойкота G20 из-за участия в нём Путина, так как это может парализовать деятельность «Большой двадцатки». Она считает, что саммит имеет слишком большое значение для стран со слабой экономикой и динамики рынков.