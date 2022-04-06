Bloomberg: участники G20 отправят делегации «низкого уровня» из-за Путина

Некоторые страны в составе G20 могут отправить на саммит в ноябре делегации «более низкого уровня», это решение будет зависеть от присутствия там президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что впервые встреча может закончиться без официального коммюнике.

Участники G20 рассматривают различные меры по бойкоту саммита, если он будет проходить с участием главы российского государства, среди которых значится отправка туда делегаций «более низкого уровня». По информации агентства, ряд участников может и вовсе не посетить встречу из-за президента России или же присутствовать на ней «издалека».

Bloomberg также сообщило, что американские чиновники принимали попытки убедить Индонезию, страну, на территории которой будет проходить саммит, не допустить участия Путина во встрече.

Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Путина или, как минимум, осудить его действия на Украине, — говорится в сообщении.

Саммит G20 пройдёт на индонезийском острове Бали в очном формате 15–16 ноября.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что исключить Россию из «Большой двадцатки» невозможно. Медведев напомнил, что когда в 2008 году создавалась «двадцатка», все были рады, что за один стол сели представители таких разных стран — Индия, Китай, США, Россия.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможный выход России из G20 по-разному оценивается членами объединения. Он считает, что США оказывают неприкрытое давление на все страны с целью противодействия России, однако ему поддаются далеко не все государства многостороннего формата.