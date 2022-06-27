В Европе отказались бойкотировать саммит G20 из-за Путина Глава Еврокомиссии призвала не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

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Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала отказаться от бойкота саммита G20 из-за участия в нём президента России Владимира Путина, так как это может парализовать деятельность «Большой двадцатки». По словам политика, саммит имеет слишком большое значение для стран со слабой экономикой и динамики рынков. По этой причине, по мнению фон дер Ляйен, игнорирование встречи из-за антироссийской политики является нелогичным решением, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Мы должны очень серьёзно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю бойкот саммита из-за участия Владимира Путина, — рассказала фон дер Ляйен.

Президент Индонезии Джоко Видодос подтвердил участие российского лидера на предстоящем саммите G20.

Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын ранее заявил, что действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали действия НАТО и Запада. Он уверен, что последствия конфликта на Украине будут ощутимы еще 10 лет. Несмотря на это, Турция продолжит проводить сбалансированную внешнюю политику в этом контексте.

Помимо украинского вопроса Калын поднял тему вхождения Финляндии и Швеции в НАТО. Он уточнил, что по просьбе генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга в Мадриде Эрдоган посетит саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии, но это не значит, что Анкара откажется от занимаемой позиции.