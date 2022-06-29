Зеленский назвал условие участия в саммите G20 Зеленский: участие Киева в саммите G20 будет зависеть от состава участников и ситуации на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Участие Украины в индонезийском саммите «Большой двадцатки» (G20) будет зависеть от состава участников мероприятия, а также от ситуации в стране, заявил глава государства Владимир Зеленский. Он поблагодарил за приглашение президента Индонезии Джоко Видодо, который приехал с визитом в Киев, пишет ТАСС.

Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И конечно, я принимаю это приглашение. Участие Украины будет зависеть от ситуации в Украине и от состава участников саммита, — сказал Зеленский.

Саммит G20 пройдет с 15 по 16 ноября в Индонезии на острове Бали.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Индонезии Видодо исключает очное присутствие российского президента Владимира Путина на саммите G20. Между тем помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ намерен лично посетить саммит G20 в Индонезии.