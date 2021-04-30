Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии

https://static.news.ru/photo/f1dac772-ab6a-11eb-9ad1-96000091f725_660.jpg Садыр Жапаров Фото: SadyrJaparov1968/facebook.com

Президент Киргизии Садыр Жапаров констатировал, что территориальная целостность государства оказалась под угрозой из-за конфликта с Таджикистаном.

Глава республики предложил создать комиссию, целью которой будет поддержание мира, сообщает ТАСС. 28–30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжёлых исторических испытаний и скорби, — отметил Жапаров во время обращения к нации.

Несмотря на угрозу безопасности, целостность страны удалось отстоять благодаря пограничникам и сотрудникам правоохранительных органов, добавил президент.

Лидер государства призвал в будущем избегать столкновений и разрешать все ситуации мирно. С этой целью он предложил создать специальную комиссию, в которую войдут старейшины обеих стран, проживающие в смешанных или соседних населённых пунктах.

Ранее сообщалось о том, что все 34 гражданина Киргизии, погибшие в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, были убиты из огнестрельного оружия. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев. МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту конфликта на границе с Таджикистаном.