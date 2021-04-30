Всех погибших на границе граждан Киргизии убили из огнестрельного оружия

https://static.news.ru/photo/49c5bb58-ab30-11eb-a53f-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Все 34 гражданина Киргизии, погибшие в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, были убиты из огнестрельного оружия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев.

Все погибшие, 34 человека, убиты из огнестрельного оружия, — цитирует РИА Новости его слова, сказанные на пресс-конференции в воскресенье, 2 мая.

Большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения, уточнил министр. На данный момент в Баткенской области спокойная обстановка, следователи уже начали работу.

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту конфликта на границе с Таджикистаном, в основном по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира».

Пропуск людей, транспорта и грузов через границу приостановлен, добавил Аширходжаев.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск из зоны конфликта на границе. В настоящее время ситуация там характеризуется как стабильная.