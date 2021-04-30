Всех погибших на границе граждан Киргизии убили из огнестрельного оружия

Все 34 гражданина Киргизии, погибшие в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, были убиты из огнестрельного оружия. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Эркебек Аширходжаев.
Все погибшие, 34 человека, убиты из огнестрельного оружия, — цитирует РИА Новости его слова, сказанные на пресс-конференции в воскресенье, 2 мая.
Большинство пострадавших также получили огнестрельные ранения, уточнил министр. На данный момент в Баткенской области спокойная обстановка, следователи уже начали работу.
МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту конфликта на границе с Таджикистаном, в основном по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира».
Пропуск людей, транспорта и грузов через границу приостановлен, добавил Аширходжаев.
Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск из зоны конфликта на границе. В настоящее время ситуация там характеризуется как стабильная.