Киргизия и Таджикистан начали отвод войск от границы

https://static.news.ru/photo/219e1ab8-ab07-11eb-85d5-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск из зоны конфликта на границе. В настоящее время ситуация там характеризуется как стабильная. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Там отметили, что за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не были зафиксированы. При этом подразделения пограничников несут службу в усиленном режиме.

Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана вспыхнул 28 апреля. На следующий день он перерос в вооружённое столкновение между пограничниками двух стран, которое продолжалось несколько часов. Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля.

По последним данным, в ходе конфликта погибли 34 жителя Киргизии и ещё 178 пострадали. В республике объявлен траур 1 и 2 мая. Таджикистан потерял в конфликте троих граждан.

Ранее сообщалось, что Москва выразила готовность содействовать урегулированию отношений между Киргизией и Таджикистаном. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может выступить посредником в разрешении конфликта.