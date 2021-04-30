Песков: Путин готов помочь Бишкеку и Душанбе в разрешении конфликта

https://static.news.ru/photo/ebe249e2-a9aa-11eb-8168-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин готов выступить в качестве посредника в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах — это и ОДКБ, и другие, конечно же, — президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что Кремль приветствует договорённость властей республик о прекращении огня после инцидента на границе и надеется на её долгосрочность.

Инцидент на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон.

По последним данным, в результате конфликта погибли 13 жителей Киргизии, ещё 134 человека пострадали, таджикская сторона сообщила о трёх погибших и десятках раненых.

Как сообщалось ранее, на границе между республиками вновь началась стрельба. Инцидент произошёл в Лейлекском районе. Пострадали сотрудники милиции. В соцсетях сообщается, что граждане Таджикистана начали захватывать сёла на территории Киргизии. В УВД республики эту информацию не прокомментировали.