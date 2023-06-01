Зерновая сделка больше не гарантия безнаказанности Одессы ВС РФ уничтожили последний крупный корабль Украины

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дискуссия, вызванная пролонгацией «черноморской зерновой инициативы», была заточена и на тот факт, что эта сделка сужает нам зону проведения СВО. И в результате соблюдения разного рода условностей порт Одессы превращается в место подготовки неприкрытых террористических актов против российской территории. Но вот ситуацию там стало менять наше высокоточное оружие.

У Украины не осталось крупных кораблей

Как заявили в Минобороны, был поражен последний крупный корабль, остававшийся у украинского ВМФ, это «Юрий Олефириенко», который был одним из множества еще советских простых и надежных средних десантных кораблей. От взрыва ракеты сдетонировали снаряды в трюме. И бывший «Кировоград» пошел ко дну вместе с установленными на его палубе системами РЗСО на Николаевской косе. А учитывая, что фактически построенный на турецкой верфи фрегат «Мазепа» вряд ли будет передан Украине до окончания боевых действий, украинские флотоводцы остались реально только с несколькими быстроходными бронекатерами, которые они все время пытаются использовать для «москитных атак».

Так что отныне использовать для запуска морских дронов против наших кораблей на севастопольском рейде по свободному фарватеру, гарантированному условиями зерновой сделки, можно будет только иностранные корабли, спешащие в Одессу якобы исключительно за зерном.

Фото: Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire/Global Look Press «Юрий Олефириенко»

В немецких военных госпиталях скоро мест не будет

Также СМИ сообщают, что был поражен склад с противолодочными ракетами AGM 88 Harm, установками Harpoon. Но главное, под раздачу, как утверждают, попал Центр управления специальными морскими операциями. То есть тот самый центр, напичканный иностранными мастерами «плаща и кинжала», в котором планировались все возможные подрывные операции против наших Военно-морских сил и крымских городов.

Практика событий последних месяцев показала, что успешность таких ударов по центрам принятия решений неохотно признается не только нашими противниками, но и Россией, которая, видимо, не очень заинтересована в нагнетании общей ситуации. Кому надо, тот и так получит все важные сигналы.

И на этот раз в подтверждение информации о поражении «гнезда шпионажа» были замечены санитарные вертолеты, доставившие явно немало раненых в Кишинев, из аэропорта которого санитарные самолеты НАТО типа С-21А стартовали с тяжелым «грузом 300» в Германию, Швейцарию, Польшу. Создается впечатление, что в результате последних все более результативных ракетных ударов в немецких военных госпиталях скоро не будет хватать места для военнослужащих, пожелавших подзаработать на сражении с русскими.

Иными словами, после пролонгации новой редакции «черноморской зерновой инициативы», расширившей число портов, из которых можно экспортировать украинское зерно, сами порты и их пакгаузы перестают быть убежищем для накопления сил для «контрнаступа». Недаром одновременно в последние дни громко звучали жалобы на задержание в территориальных водах Турции множества судов, которые были подвергнуты дополнительной проверке.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что имел в виду президент

Комментируя удар украинских беспилотников по Москве и области, Владимир Путин произнес слегка завуалированную фразу: «Нас провоцируют на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим можно сделать». Понятно, что, обстреливая жилые кварталы, предприятия, не имеющие никакого отношения к боевым действиям на Украине, киевские власти стремятся не только посеять хаос в нашем тылу, но вызвать в ответ непродуманные удары. Чтобы скомпрометировать Россию, подорвать доверие к ней прежде всего на глобальном Юге. Однако расчет Киева, как всегда, неверен.

Это для режима Зеленского сограждане — расходный материал что на фронте, что в тылу. А наши военные все чаще отвечают ударами как раз по центрам принятия решений, где убийство мирных граждан считают эффективным методом ведения боевых действий.