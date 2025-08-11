Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции. Оно привело к обрушению зданий и гибели одного человека. Какие известны подробности, есть ли риски для Крыма?

Что известно о землетрясениях в Турции 10 и 11 августа

Накануне, 10 августа, в Турции в районе Сындыргы провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Оно было зафиксировано в 19:53 по местному времени, позднее были отмечены еще три толчка магнитудой 4,6, затем 4,1 и 4,0.

По данным CNNTurk, землетрясение ощущалось в Стамбуле и Измире, а также в Болгарии, Греции и на Кипре.

«Толчки ощущались на западе Стамбула около 20–30 секунд, в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до них», — сообщили очевидцы.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в провинции Балыкесир в результате землетрясения пострадали 29 человек. Один мужчина, которого спасатели извлекли из-под завалов, скончался.

«Скончался 81-летний гражданин. <…> У нас 29 получили ранения. Серьезно пострадавших нет», — отметил министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении на западе страны.

На настоящий момент поисково-спасательные работы в Балыкесире завершены, уточнил Али Ерликая. По его данным, подземные толчки привели к разрушению 16 домов, 12 из которых были нежилыми.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле», — сказал министр на брифинге.

Сегодня, 11 августа, в столице Турции Анкаре произошло землетрясение магнитудой 3,2 в районе Этимесгут на глубине 4,68 км. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Уточняется, что жители нескольких домов в районе Чанкая почувствовали подземные колебания.

Чем грозит Крыму землетрясение в Турции

В Крымско-Черноморском регионе ежегодно регистрируется от 50 до 150 и более землетрясений, в основном небольших. По статистике, для Крыма вероятность землетрясений с магнитудой 7,0 составляет одно событие в 100 лет.

Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет рисков для Крыма, заверил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Крыму абсолютно ничего не грозит. Никаких последствий в Крыму не стоит ждать, потому что землетрясение ощущалось достаточно локально на не очень больших расстояниях от эпицентра», — сказал эксперт РИА Новости Крым.

Он уточнил, что сейсмической связи между Крымом и Турцией нет и землетрясение в Балыкесире не влияют на ситуацию на полуострове.

