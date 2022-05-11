Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на границе Аргентины и Чили

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Н севере Аргентины и Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальные сейсмологические центры обеих стран.

По данным специалистов Аргентины, подземные толчки были зарегистрированы в 20:06 10 мая (02:06 11 мая по Москве) в провинции Жужуй. Очаг залегал на глубине около 220 километров.

В свою очередь, в Чили сообщили об очаге на глубине 248 километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что в районе Кермадекского архипелага в Новой Зеландии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 649 километров на северо-восток от города Тауранга. Там проживают порядка 110 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Также сообщалось, что в акватории Тихого океана в 151 километре к юго-востоку от острова Иото (Иводзима, Япония) произошло землетрясение магнитудой 5,5. Сейсмологи оценили интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясения как «очень сильное».