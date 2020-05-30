Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Филиппин

https://static.news.ru/photo/311661a4-a288-11ea-b6c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Oscar Rivera/Global Look Press

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По её сведениям, эпицентр землетрясения находился в 234 километрах к юго-востоку от города Кабуран, население которого составляет примерно 12,6 тысячи человек.

Очаг толков залегал на глубине 42 километров. Информации о пострадавших в результате землетрясения, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

Как ранее писал NEWS.ru, 29 мая в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Метеорологи сообщали об отсутствии угрозы возникновения цунами. По данным Главного метеорологического агентства Японии, подземные толчки были зафиксированы в префектуре Гифу в 19:05 (13:05 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти тысяч метров под землёй.