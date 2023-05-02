Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Турции

Фото: 41.mchs.gov.ru

В восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Оно было зарегистрировано во вторник, 2 мая. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр стихии находился в семи километрах на север от города Синджик, население которого составляет 7,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

24 апреля в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3. По имеющимся данным, очаг стихии залегал на глубине 33,6 километра.

Около полуночи 23 апреля землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Индонезии. Очаг землетрясения находился в 218 километрах на запад от населенного пункта Паданг.