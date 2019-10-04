Акции протеста начались в украинском городе Житомир, куда прибыл президент Владимир Зеленский. Демонстранты требуют отказаться от «формулы Штайнмайера», а также пресечь любые нападки на свободу слова в стране.
Люди с плакатами «не сдавать Украину» и не следовать «пророссийскому плану» вышли к зданию драмтеатра. Здесь проходит встреча Зеленского и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
RT @Aleks_Kovalyuk: В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети! Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав. Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія. pic.twitter.com/9xMLpLWUE5
Другая часть митингующих вышла на улицы в поддержку телеканалов NewsOne, ZIK и «112». Им грозит лишение лицензий либо запрет на вещание на территории государства. Журналисты считают это политическим преследованием.
Ранее News.ru писал, что украинский телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова в стране.
«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября.