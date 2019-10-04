https://static.news.ru/photo/c87977a0-e6a1-11e9-9930-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Акции протеста начались в украинском городе Житомир, куда прибыл президент Владимир Зеленский. Демонстранты требуют отказаться от «формулы Штайнмайера», а также пресечь любые нападки на свободу слова в стране.

Люди с плакатами «не сдавать Украину» и не следовать «пророссийскому плану» вышли к зданию драмтеатра. Здесь проходит встреча Зеленского и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

RT @Aleks_Kovalyuk : В Житомир завезли поліцейських зі всієї планети! Безпрецедентні заходи безпеки. Така всенародна любов до Зє, шо Аваков все мєнтами засипав. Коли Порох приїжджав, то максимум регуліровщікі були і копи для прілічія. pic.twitter.com/9xMLpLWUE5 — RoS (@Rostyslav) October 4, 2019

Другая часть митингующих вышла на улицы в поддержку телеканалов NewsOne, ZIK и «112». Им грозит лишение лицензий либо запрет на вещание на территории государства. Журналисты считают это политическим преследованием.

Ранее News.ru писал, что украинский телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова в стране.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября.