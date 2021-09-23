Зеленского в Раде уличили в трусости после слов о России

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон убеждает мировое сообщество не признавать афганское движение «Талибан» (запрещено в РФ) без выполнения им своих обязательств. По его словам, данной теме были посвящены встречи на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Наше послание международному сообществу заключается в том, что получение талибами любого признания и поддержки зависит от выполнения ими своих обязательств в ключевых областях, — подчеркнул Блинкен. Дипломат добавил, что Белый...