Зеленского в Раде уличили в трусости после слов о России

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за выступление на сессии Генассамблеи ООН. Политик в Telegram назвал безосновательным осуждение России главой государства из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.
Кива
Он создаёт тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди, — подчеркнул депутат.
Он напомнил главе государства о блокировке оппозиционных телеканалов и наложении санкций на украинцев «без суда и следствия».
Всё что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии! — считает Кива.
Ранее стало известно, что Илья Кива рассказал, когда Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским. По его мнению, политик диаметрально изменил свои взгляды сразу после вступления в должность. Кива напомнил, что Зеленский в 2014 году активно выступал на площадках Луганска, Горловки с заявлениями о том, что русские и украинцы — один народ, история у них одна.