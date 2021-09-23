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Зеленского в Раде уличили в трусости после слов о России

03:14, 24 сентября 2021
Зеленского в Раде уличили в трусости после слов о России Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за выступление на сессии Генассамблеи ООН. Политик в Telegram назвал безосновательным осуждение России главой государства из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.

Кива отметил, что на родине Зеленский сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных политиков, например Виктора Медведчука.

Он создаёт тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди, — подчеркнул депутат.

Он напомнил главе государства о блокировке оппозиционных телеканалов и наложении санкций на украинцев «без суда и следствия».

Всё что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии! — считает Кива.

Ранее стало известно, что Илья Кива рассказал, когда Владимир Зеленский начал испытывать ненависть и вражду к русским. По его мнению, политик диаметрально изменил свои взгляды сразу после вступления в должность. Кива напомнил, что Зеленский в 2014 году активно выступал на площадках Луганска, Горловки с заявлениями о том, что русские и украинцы — один народ, история у них одна.

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