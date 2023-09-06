Зеленский заявил о 16 погибших после удара по рынку в Константиновке

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в результате удара по рынку в Константиновке в Донбассе погибли 16 человек. По его словам, удар был нанесен при помощи артиллерии.

Украинские власти также сообщили, что при обстреле пострадали более 30 человек.

Константиновка находится под контролем Вооруженных сил Украины. Она располагается в 20 км от Артемовска, который перешел под контроль российских военных.

Как сообщил ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, несколько объектов припортовой инфраструктуры на территории региона были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал Readovka сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прозвучал мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма. Причина взрыва не называлась.

О взрыве в доме на левом берегу Днепра в Киеве сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, взрыв произошел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка.