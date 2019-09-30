https://static.news.ru/photo/3ae536ba-d664-11e9-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать расследование дела бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он подчеркнул, что это прерогатива правоохранительных органов.

Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна. Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона, — цитирует Зеленского « Европейская правда ».

Как писал News.ru, администрация Белого дома обнародовала стенограмму разговора двух президентов, который ещё до публикации стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, лидер Украины пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.