Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для переговоров Зеленский заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу Rai1, подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта.

С большим уважением отношусь к Его Святейшеству. Однако вопрос о посредничестве Украины и Путина... Мы не нуждаемся в посредничестве... Нам нужно самостоятельно разработать план действий для достижения справедливого мира на Украине, — отметил Зеленский.

Зеленский также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках визита в Рим у Зеленского также состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам переговоров украинский президент назвал их плодотворными, выразив надежду, что Италия окажет помощь в восстановлении страны, а также поблагодарив Рим за поддержку курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.

Ранее Зеленский повторно заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль. В то же время он отметил, что знает детали случившегося. Он добавил, что российское правительство стремится убедить общественность в том, что инициатором атаки является Киев.