Зеленский захотел получать газ из Европы в обмен на электроэнергию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получать из Европы недостающие объёмы газа, предоставляя взамен электроэнергию. При этом украинский лидер отметил, что в настоящее время данная схема не является возможной из-за конфликта в стране. По его словам, электроэнергия, вырабатываемая украинскими АЭС, смогла бы восполнить недостающие объёмы в нескольких европейских странах, пишет ТАСС.

Мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объём газа, например, из Европы. Давать электроэнергию — получать газ, — рассказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что такая схема позволила бы Украине восполнить дефицит украинского бюджета, объём которого достиг отметки в €5-7 миллиардов в месяц.

Бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев ранее заявил, что страну ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа из-за отказа выполнять подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ. Речь идёт об отказе властей республики платить за поставки российского газа в рублях. Политик отметил, что «Газпром» полностью прекратил поставки газа в страну.