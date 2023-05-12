Зеленский ввел санкции в отношении 400 лиц и компаний за связи с ОПК России

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ввел в действие пять санкционных пакетов, которые касаются доли российского банка в активах металлургического завода «Запорожсталь» и военной промышленности России, пишет РБК. По его словам, доля в «Запорожстали», которая принадлежит неназванному российскому системному банку через офшоры и подставных лиц, будет конфискована. Глава государства уточнил, что ограничения касаются 200 юрлиц и 176 физических лиц.

Под санкции против ОПК попали сотни физических и юридических лиц. Ограничения касаются 200 юрлиц — это, например, Центральный научно-исследовательский институт Минобороны и 176 граждан, — сказано на сайте президента Украины.

Ограничения сроком на десять лет также были введены в отношении граждан Белоруссии, Армении, Кипра и Гонконга.

Ранее пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщила, что власти страны намерены расширить антироссийское санкционное законодательство за счет граждан Молдавии. Отмечается, что в ходе встречи лидеров двух стран, президент Молдавии Майя Санду призвала Трюдо ввести санкции против молдавских граждан, которые, по ее мнению, являются беглыми олигархами. Санкции против граждан республики свяжут напрямую с антироссийскими ограничениями.