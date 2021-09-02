Зеленский прибыл в Калифорнию на встречу с Маском, Безосом и Куком

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в Калифорнию, где планирует встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком. Об этом говорится в официальном Telegram-канале офиса главы государства.

Зеленский также выступит в видеоформате в Стэнфордском университете и встретится с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Как сообщили в офисе президента, это первый визит главы государства в Калифорнию за всю историю независимости Украины.

В честь приезда главы государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага, — говорится в сообщении.

1 сентября прошла встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Американский президент в ходе общения заявил, что хотел бы снова побывать на Украине, которую он посещал в 2017 году в статусе вице-президента при правлении Барака Обамы.