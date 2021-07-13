Зеленский: Украина поддержит привлечение США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании привлечь США к урегулированию в Донбассе. Он добавил, что вопрос участия Белого дома в переговорах ещё не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

Это будет в Нормандском формате, если участники Нормандского формата будут «за», ну Украина точно поддерживает такой формат, — подчеркнул Зеленский.

Он допустил, что формат переговоров может быть и другим, но, по мнению Зеленского, это на своей встрече должны обсудить Меркель и президент США Джо Байден. Украинский президент добавил, что сам собирается обсудить данный вопрос с хозяином Белого дома.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию с пандемией коронавируса и реформы на Украине. Он также намеревался в ходе переговоров с канцлером Германии добиться остановки проекта «Северный поток — 2». Его пресс-секретарь подчеркнул, что Зеленский будет делать это, пока не пойдёт газ и даже после этого.