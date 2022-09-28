Зеленский: Россия не имеет права обладать ядерным оружием

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, так как Москва якобы не способна гарантировать безопасность мира. По мнению украинского лидера, угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Он также привел в пример отказ России уйти с территории Запорожской АЭС, пишет ТАСС.

Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, потому что она не способна гарантировать безопасность мира, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия.

Бывший статс-секретарь МИД Дании Йорген Орстрем Меллер ранее заявил, что Вашингтону нужно пересмотреть подходы к внешней политике и перестать считать себя гегемоном. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прибегнет к применению любого оружия, в том числе ядерного, если возникнет серьезная угроза жителям страны, а также ее территориальной целостности.