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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан 7 января заявил, что Соединённые Штаты Америки обязаны выполнять свои международные обязательства в качестве принимающей стороны мероприятий ООН, создавая условия для нормальной работы представителей всех стран. Таким образом китайская сторона комментирует информацию о том, что США отказали в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

Руководитель внешнеполитического ведомства страны намеревался отправиться в Штаты для участия в заседании Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 9 января. Гэн Шуан отметил, что данное действие противоречит обязательствам США. Выдача...