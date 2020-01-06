Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора рассказал госсекретарю Майклу Помпео о планах по установлению мира в Донбассе.
Зеленский подробно проинформировал Майкла Помпео о результатах договорённостей, достигнутых во время «нормандской встречи», а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины, — говорится в сообщении пресс-службы украинского государства.
Зеленский также выразил благодарность лидеру США Дональду Трампу за решение предоставить Киеву финансовую и материальную помощь в сфере безопасности.
Как ранее писал NEWS.ru, Майкл Помпео и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество Киева и Вашингтона.
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