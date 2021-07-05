Зеленский заявил, что Турция начала строить для Украины корвет

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Турции начали строить современный военный корабль, который будет достроен на Украине до конца 2023 года. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023-го, — рассказал политик в ходе визита в Одесскую область, где он выступил перед военными.

Президент также сообщил , что продолжается усиление морской авиации и военные в скором времени надеются получить эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar. В настоящее время украинские военные завершают подготовку в Турции, где их обучают управлять этими беспилотниками.

Ранее министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что продажа дронов Украине не направлена против России. Он заверил, что сделка происходит без всяких предварительных условий. Чавушоглу пояснил, что Турция имеет хорошее производство и является страной, которой есть что продать.