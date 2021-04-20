«Нам есть что продать»: Турция объяснила продажу Украине своих БПЛА

https://static.news.ru/photo/908d8078-a218-11eb-9ff0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция продаёт Украине боевые беспилотники Bayraktar и заверяет, что эта сделка не направлена против России. Продажи происходят без всяких предварительных условий.

О сделке сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Если у РФ будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию. Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть что продать, — так прокомментировал глава МИД происходящее в эфире телеканала Haber Turk.

Также Чавушоглу подтвердил, что Турция и Россия продолжают переговоры о покупке Анкарой второго полка ЗРК С-400.

Несколько дней назад турецкие СМИ объявили, что Турция готова продавать своё вооружение и БПЛА всем странам, включая и Россию, ни для кого не делая исключение.

Этот комментарий стал ответом на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, порекомендовавшего всем странам, в том числе и Турции, проанализировать ситуацию и «вечные воинствующие заявления киевского режима», а также предостерёг их от того, чтобы подпитывать эти «милитаристские» настроения.

Как сообщалось ранее, делегация представителей Турции может отправиться в Россию, чтобы обсудить ситуацию с отдыхом российских туристов на турецких курортах, рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.