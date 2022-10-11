Зеленский призвал изолировать и наказать Россию за референдумы

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Россия должна понести наказание за проведение референдумов и «аннексию» территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном саммите «Большой семерки». Он подчеркнул, что РФ должна быть изолирована от всего цивилизованного мира, передает Telegram-канал «Политика страны».

Россия должна быть полностью изолирована и наказана за референдумы и аннексию украинской территории. <...> В настоящее время у нас нет возможности для дипломатии, — утверждает Зеленский.

Внеочередной саммит G7 произошел по инициативе украинской стороны. Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что президент Украины договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о проведении срочной встречи «Большой семерки». По его словам, речь на ней пойдет не только об усилении помощи Украине, но и о дальнейших санкциях в отношении России.

Сам Зеленский сообщил, что попросил Макрона усилить украинскую систему противовоздушной обороны. В ходе телефонного разговора он также призвал усилить давление на Россию и обсудил необходимость жестко отреагировать на ее действия.

Как пишет Bloomberg, страны «Большой семерки» не озвучили конкретных решений по поставкам оружия на Украину. При этом они подчеркнули, что готовы оказывать всесильную поддержку Киеву и отстаивать его сторону столько, сколько потребуется.