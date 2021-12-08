Зеленский позитивно оценил переговоры Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости. Вместе с тем он выразил готовность более детально обсудить с главой Белого дома вчерашнее мероприятие.

В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ. Детали этого разговора я бы хотел прокомментировать завтра, после моего разговора с президентом США, — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден назначат своих представителей для обсуждения сложной конфронтационной ситуации. При этом, по словам представителя Кремля, точные даты на настоящий момент остаются неизвестными.

Официальный представитель Кремля уточнил, что Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США. Президент России подчеркнул, что это позволяет разговаривать достаточно откровенно. Тем не менее когда именно состоится новый контакт глав двух государств, пока неизвестно.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.