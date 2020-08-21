Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/24ca8bc4-e48b-11ea-b8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/mfaturkey

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Турция обнаружила в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Турецкий лидер заявил, что это «событие исторического масштаба». Открытие было совершено буровым судном. Поставки этого газа планируется начать к 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что запасы оцениваются в $65 млрд.

Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Чёрном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу, — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Турции.

Кроме того, политики обсудили шаги по укреплению двухсторонних отношений, а также события в регионе, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Республика Кипр предупредила через NAVTEX о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны островного государства. В Никосии подчеркнули, что действия Yavuz и судов сопровождения являются незаконными и несанкционированными.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций, передавал NEWS.ru. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики.