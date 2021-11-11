Зеленский попросил премьера Грузии допустить близких и врачей к Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Во время беседы он попросил допустить к находящемуся в тюремной больнице экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили его мать, близких и украинских врачей. Об этом Зеленский написал в своём Twitter.

Украинский лидер подчеркнул, что права Саакашвили как гражданина Украины должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами.

Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей, — подытожил Зеленский.

In a phone conversation with @GharibashviliGe , I stressed that the rights of citizen @SaakashviliM must be fully guaranteed in accordance with international norms. Applied for admission of Mikheil Saakashvili's mother, relatives, and Ukrainian doctors to him. — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

Как сообщает пресс-служба кабмина Грузии, Гарибашвили ответил Зеленскому, что Саакашвили лечат профессиональные грузинские врачи. Он заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Грузии гражданина Украины Саакашвили.

Саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Позднее Саакашвили принял решение прислушаться к призывам ЕСПЧ и прекратить голодовку. Взамен бывший грузинский лидер потребовал перевести его из тюремной больницы в соответствующее учреждение для реабилитации, где будут обеспечены безопасность и высококачественное лечение.