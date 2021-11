Зеленский попросил премьера Грузии допустить близких и врачей к Саакашвили

Украинский лидер подчеркнул, что права Саакашвили как гражданина Украины должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами.

In a phone conversation with @GharibashviliGe , I stressed that the rights of citizen @SaakashviliM must be fully guaranteed in accordance with international norms. Applied for admission of Mikheil Saakashvili's mother, relatives, and Ukrainian doctors to him.