Саакашвили назвал условие прекращения голодовки

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прислушаться к призывам ЕСПЧ и прекратить голодовку. Об этом сообщил адвокат политика Ника Гварамия, передаёт РИА Новости. Взамен бывший грузинский лидер потребовал перевести его из тюремной больницы в соответствующее учреждение для реабилитации, где будут обеспечены безопасность и высококачественное лечение.

Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнёров и прекратить голодовку. Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку, — говорится в сообщении политика.

Ранее Страсбургский суд отклонил просьбу Саакашвили о переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику и потребовал прекращения голодовки.

Как сообщалось, решение перевести политика в многопрофильную клинику принял консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать экс-президента, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.

Экс-главу Грузии арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.