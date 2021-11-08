Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу в Тбилиси

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси. Об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Грузии. Ранее появилась информация о том, что его вывезли из тюрьмы города Рустави на вертолёте в неизвестном направлении.

Во избежание ухудшения состояния здоровья и в связи с возросшей опасностью заключённый Михаил Саакашвили был переведён из 12-го пенитенциарного учреждения в медицинское учреждение для обвиняемых и осуждённых № 18. Мы будем поэтапно предоставлять общественности дополнительную информацию, — говорится в сообщении ведомства.

Решение перевести объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику принял сегодня консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать политика, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.

Ранее девушка Саакашвили Елизавета Ясько попросила грузинские власти перевести экс-президента страны в частную клинику с соответствующими условиями.

Саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.