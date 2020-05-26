Зеленский передал в подарок Лукашенко вышиванку

В Минске состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом послом Украины в республике Игорем Кизимом. Он передал от президента Владимира Зеленского вышиванку для белорусского лидера Александра Лукашенко.
Отмечается, что в ходе встречи обе стороны обсудили белорусско-украинское сотрудничество.
Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год, — цитирует ТАСС сообщение белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИДе Белоруссии добавили, что Зеленский подарил коллеге Лукашенко рубашку в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки.
Ранее Зеленский по случаю праздника отправил в подарок лидерам США, Франции, Германии, Канады, Турции и других стран традиционные вышитые сорочки.
Бывший украинский дипломат Олег Волошин назвал вышиванки и мову главными разрушителями государства. По его мнению, украинизация погубила промышленность на юго-востоке страны, писал NEWS.ru.