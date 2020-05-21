Мир

Зеленский подарил вышиванки Трампу и Макрону

13:14, 21 мая 2020 11
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в подарок лидерам США, Франции, Германии, Канады, Турции и других стран традиционные вышитые сорочки. Украинский лидер и первая леди страны решили преподнести символические презенты по случаю Дня вышиванки.

В сопроводительном письме Владимир и Елена Зеленские отметили, что этот праздник призван хранить и чтить древние традиции украинского народа.

Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами, — написали супруги.

Бывший украинский дипломат Олег Волошин назвал вышиванки и мову главными разрушителями государства. По его мнению, украинизация погубила промышленность на юго-востоке страны, писал NEWS.ru.

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