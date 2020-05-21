Зеленский подарил вышиванки Трампу и Макрону

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Все факты, изложенные в разговоре экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, соответствуют действительности, сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Он пояснил, что это отчёты Порошенко о выполненных шагах, которые фиксировались не только в этом разговоре. Они характеризуются и приездами самого Байдена, и его активной борьбой против генпрокурора Шокина. Поэтому...