Зеленский подарил вышиванки Трампу и Макрону

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в подарок лидерам США, Франции, Германии, Канады, Турции и других стран традиционные вышитые сорочки. Украинский лидер и первая леди страны решили преподнести символические презенты по случаю Дня вышиванки.
В сопроводительном письме Владимир и Елена Зеленские отметили, что этот праздник призван хранить и чтить древние традиции украинского народа.
Вышиванка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами, — написали супруги.