Зеленский отреагировал на подписание Байденом «ленд-лиза» для Украины

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «историческим шагом» подписание главой администрации США Джо Байденом закона о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу. Он обратился к американскому президенту и поблагодарил его за это решение. Он также отметил поддержку, которую оказывает народ США. Соответствующая запись была опубликована на официальной странице украинского лидера в Twitter.

Благодарен Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе является историческим шагом, — написал Зеленский.

Большинство подписчиков поддержали президента Украины, но некоторые отметили, что конфликт после этого решения затянется ещё больше.

Американский президент Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Отмечается, что законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином. Закон разрешает президенту США в 2022 и 2023 годах дать указание администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» для «повышения обороноспособности» этих стран.