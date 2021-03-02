Зеленский оправдался за прививку после недавно перенесённого коронавируса

https://static.news.ru/photo/8f9402f8-7b69-11eb-870f-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привился от коронавируса из-за того, что у него понизилось количество антител.

Ранее сообщалось, что Зеленский публично вакцинировался от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca индийского производства. При этом он переболел коронавирусом в лёгкой форме в ноябре 2020 года. Президент Украины считает, что перенесённый коронавирус не гарантирует защиту от повторного заражения.

Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий, — цитирует Зеленского сайт президента Украины.

На Украине 23 февраля зарегистрировали сразу две вакцины. Сначала одобрение регулятора получил препарат от AstraZeneca. Первая партия в полмиллиона доз уже доставлена в страну. Затем регистрацию прошла вакцина от Pfizer.

Регистрировать российские вакцины украинские власти запретили, писал NEWS.ru. Кабмин принял соответствующее постановление в первой половине февраля. Однако одна из фармацевтических компаний всё же подала заявку на регистрацию препарата из РФ.