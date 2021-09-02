Зеленский объяснил невозможность ввести двойное гражданство на Украине

Украина на данный момент не может легитимизировать двойное гражданство из-за принудительной российской паспортизации на территории Крыма и Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Украинский лидер сообщил, что в «мирное время» Верховная рада и он сам давно ввели бы двойное гражданство, поскольку многие украинцы живут за рубежом. Однако сейчас его могут получить лица, которые представляют угрозу для нацбезопасности.

Мы должны сегодня очень серьёзно защищать наши границы, — резюмировал политик.

В доказательство своих слов Зеленский намекнул на «агрессивные» действия со стороны России.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала свой отказ от гражданства Украины.