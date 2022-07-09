Зеленский объяснил массовые увольнения послов Украины Зеленский объяснил увольнение послов Украины обычной ротацией

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Обычной ротацией объяснил президент Украины Владимир Зеленский массовое увольение послов, представляющих Киев в девяти странах. Он пояснил, что на освободившиеся должности будут назначены новые сотрудники и их кандидатуры уже готовятся. Слова главы украинского государства приводит ТАСС.

Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации — обычная часть дипломатической практики, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что новые кандидатуры на освободившиеся места уже готовятся по линии министерства иностранных дел.

В субботу, 9 июля, Зеленский подписал указы об увольнении послов Украины в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол также представлял Киев в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах), а также посол в Германии Андрей Мельник, назвавший канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее китайская платформа TikTok заблокировала отрывок из интервью посла Украины в Германии Мельника с высказыванием о Степане Бандере. Соцсеть заблокировала запись из-за «нарушений правил сообщества».